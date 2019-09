CCIAA BOLZANO * MERCATO COMUNITARIO – CONVEGNO: EBNER, « IL SUCCESSO DI TIROLO, ALTO ADIGE E TRENTINO DIPENDE IN GRAN PARTE DA RAGGIUNGIBILITà E PRESENZA DI INFRASTRUTTURE EFFICIENTI »

Convegno della Camera di commercio a Bressanone sull’importanza del mercato comunitario e della raggiungibilità dell’Alto Adige.

Ieri si è svolto presso la Hofburg di Bressanone il convegno organizzato dalla Camera di commercio di Bolzano sul tema “L’importanza del mercato comunitario e della raggiungibilità della provincia per l’export e il benessere dell’Alto Adige”. Rappresentanti del mondo economico e della politica hanno discusso delle future sfide poste dal mercato interno europeo.

La manifestazione è stata aperta dal Presidente della Camera di commercio Michl Ebner, che nel suo discorso ha sottolineato: “Il successo dei tre spazi economici del Tirolo, Alto Adige e Trentino dipende in gran parte dalla loro raggiungibilità e dalla presenza di infrastrutture efficienti.” Gli attuali sistemi di trasporto necessitano di soluzioni adeguate, che permettano di ottimizzare la gestione del traffico, in continuo aumento, e il conseguente congestionamento sull’asse del Brennero. Occorre inoltre garantire condizioni eque alle imprese locali affinché possano essere competitive a livello internazionale. A tal fine bisogna assicurare le stesse condizioni di base a tutte le regioni dell’Euregio.

In seguito il Sindaco di Bressanone Peter Brunner ha salutato i presenti congratulandosi per la scelta della sede del convegno, dettata soprattutto dalla posizione centrale di Bressanone lungo l’asse del Brennero.

Christoph Leitl, Presidente di Eurochambres, l’associazione europea delle Camere di commercio e dell’industria, ha dichiarato: “Perseguiamo una missione comune, anche in Europa. Non possiamo separare lo sviluppo economico in Italia, in Alto Adige e in Austria da quello europeo. Per noi è importante progredire a livello dell’UE, in modo da poter competere sui grandi mercati economici nel mondo.”

Anche l’Assessore all’economia Philipp Achammer nel proprio discorso ha sottolineato l’importanza dello spazio economico europeo: “La libera circolazione di persone, merci e capitali, nonché la libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione europea, hanno sostenuto l’integrazione economica e politica, portando molti vantaggi ai cittadini dei Paesi membri.”

Successivamente è intervenuto l’europarlamentare Herbert Dorfmann con una relazione sull’importanza del mercato comunitario per l’economia regionale, mentre l’Amministratore della BBT, la società della Galleria di Base del Brennero, Konrad Bergmeister ha illustrato la situazione sull’asse del Brennero dopo la messa a regime della Galleria.

Da parte imprenditoriale Federico Giudiceandrea (Microtec S.r.l.) e Stephan Gostner (Gostnerdach S.r.l.) hanno presentato le loro esperienze e impressioni per quanto concerne le opportunità e le sfide per chi lavora all’estero.

L’evento si è concluso con il conferimento di un’onorificenza. Il Presidente di Eurochambres Christoph Leitl ha premiato Michl Ebner con la medaglia d’oro di Eurochambres come segno di riconoscimento per i suoi meriti e il suo impegno a favore dell’economia europea.