CCIAA BOLZANO * GALLERIA DEL BRENNERO: ” NON CONDIVIDIAMO LA DICHIARAZIONE DEL MINISTRO FRACCARO SULLA SOSPENSIONE DEI LAVORI “

Giovedì, 18 ottobre Riccardo Fraccaro, Ministro del Movimento 5 Stelle (M5S), ha annunciato che i lavori della Galleria di base del Brennero dovrebbero essere sospesi. La Camera di commercio di Bolzano non condivide tali dichiarazioni.

“I costi della Galleria di base del Brennero sono superiori ai benefici. I lavori vanno bloccati”, ha dichiarato il trentino Riccardo Fraccaro, Ministro per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, intervenendo giovedì durante una manifestazione elettorale in Piazza Silvius Magnago a Bolzano.

La Camera di commercio di Bolzano è a favore della costruzione della Galleria di base del Brennero, poiché essenziale per la mobilità e l’economia in Europa. “Già in passato numerosi ingorghi hanno dimostrato che l’autostrada del Brennero è altamente congestionata.

Questa tendenza si rafforzerà ulteriormente in futuro. È quindi di grande importanza che il traffico di transito venga spostato da gomma a rotaia per alleggerire l’autostrada del Brennero”, afferma Michl Ebner, Presidente della Camera di commercio di Bolzano. Questo è possibile solo con la Galleria di base del Brennero.

Inoltre, il carico inquinante non deve essere ignorato. A causa dell’elevata intensità di traffico, i valori limite vengono ripetutamente superati. È quindi importante che il traffico venga spostato su rotaia. La Galleria di base del Brennero è una misura adeguata per combattere l’elevato carico inquinante trasferendo il traffico su rotaia. Il blocco della costruzione della Galleria di base del Brennero peggiorerebbe ulteriormente la situazione.

Camera di commercio di Bolzano