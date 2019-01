CCIAA BOLZANO * aeroporto: Ebner, « Siamo lieti che sia stata presentata una proposta di acquisto, andrebbe a vantaggio della popolazione e delle impresE »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La Camera di commercio è contenta della proposta di acquisto per l’aeroporto. Come annunciato la Abd Holding Srl partecipa al processo di vendita per l’aeroporto di Bolzano. La Camera di commercio è lieta che sia stata presentata una proposta di acquisto dell’aeroporto di Bolzano.

Fino a lunedì 14.01.2019, alle ore 12.15, le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare un’offerta per l’acquisto dell’aeroporto di Bolzano all’Ufficio Vigilanza finanziaria. Ieri è stato comunicato che gli imprenditori Josef Gostner, René Benko e Hans Peter Haselsteiner hanno presentato una proposta di acquisto.

Essi hanno dichiarato di essere convinti che l’aeroporto di Bolzano è di importanza strategica per lo sviluppo, l’apertura e l’internazionalizzazione dell’intera regione. La Camera di commercio di Bolzano è dello stesso parere. “Siamo lieti che sia stata presentata una proposta di acquisto. Un aeroporto funzionante è un importante fattore di successo per lo sviluppo futuro dell’economia altoatesina e andrebbe a vantaggio della popolazione e delle imprese”, spiega il Presidente della Camera di commercio Michl Ebner.

Sebbene il contenuto esatto dell’offerta non sia stato ancora reso noto, la Camera di commercio spera che l’offerta venga accettata dalla Giunta provinciale. “Con un aeroporto funzionante, faremmo un grande passo avanti in termini di raggiungibilità. In questo modo l’Alto Adige diventerebbe anche una localizzazione economica molto più attraente”, è convinto Alfred Aberer, Segretario generale della Camera di commercio di Bolzano.