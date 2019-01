CAVADA (LEGA ) * STRADA PROVINCIALE 232: « STO VIGILANDO PER METTERE IN SICUREZZA LA STRADA PROVINCIALE »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“Maggiore sicurezza per gli abitanti della frazione di Fondovalle, maggiore sicurezza per tutti coloro che quotidianamente attraversano l’intersezione sulla Strada Provinciale con la realizzazione di una rotatoria per il collegamento con Masi di Cavalese”, è questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale per la Lega Trentino Gianluca Cavada in occasione dell’incontro svoltosi stamane con alcuni abitanti della zona.

Il Consigliere della Lega Trentino ha voluto ribadire la promessa che aveva fatto in campagna elettorale con un’attività di monitoraggio sull’effettiva realizzazione dell’opera, attività che lo ha visto coinvolto fin dai suoi primi giorni sui banchi di Piazza Dante.

“Nei prossimi giorni si discuterà in Consiglio comunale a Cavalese. Su quell’intersezione si sono verificati troppi incidenti gravi e la realizzazione di una rotatoria ha lo scopo di limitarli”.