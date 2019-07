CAVADA (LEGA) * MOBILITÀ ELETTRICA: « GRANDE OPPORTUNITÀ ANCHE PER IL NOSTRO TURISMO »

Condivido a pieno la scelta, da parte della Provincia, di incentivare chi viaggia in modalità elettrica, con la piena consapevolezza che la via per il futuro è quella di premiare e sostenere l’acquisto di veicoli elettrici ibridi e e-bike, con l’ampliamento e l’installazione delle relative colonnine elettriche.

Il territorio che ci circonda offre numerose scelte per soddisfare i nostri bisogni energetici, molto diverse tra loro in termini di disponibilità, di energia prodotta, di affidabilità e di impatto ambientale; ma solo creando un legame virtuoso tra mobilità, produzione e consumo ne traggono beneficio tutte le parti coinvolte.

Questa iniziativa si dimostra, quindi, virtuosa poiché porterà benefici a tutti, non solo dal punto di vista ecologico, ma anche da quello turistico perché ha il fine di favorire quella mobilità sostenibile che valorizza appieno i nostri territori montani.

Questo è quanto dichiarato in una nota stampa dal Consigliere Gianluca Cavada del Gruppo Consiliare Lega Salvini Trentino