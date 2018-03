CATTOI * ” TRENTINO TRASPORTI NON PROCEDA AL LICENZIAMENTO DELL’AUTISTA IN SERVIZIO A MARCO “

Trentino Trasporti non proceda al licenziamento dell’autista in servizio a Marco. Solidarietà all’autista di Trentino Trasporti che rischia il licenziamento. Scelte come queste da parte dell’azienda Trentino Trasporti rischiano di alimentare ulteriormente l’insofferenza dei cittadini nei confronti della presenza di migranti in quanto negli ultimi tempi è diventata rischiosa la professione dell’autista di bus che troppo spesso, come accaduto nei mesi scorsi, si ritrova in condizione di pericolo e di aggressioni e insicurezza sia per lui sia per i fruitori del servizio stesso.

Auspichiamo vengano invece attuati i provvedimenti necessari che consentano agli autisti ed agli utilizzatori del servizio di avere maggiori garanzie di sicurezza sui pullman. Invitiamo quindi l’azienda Trentino Trasporti a non procedere al licenziamento del dipendente che fino ad allora ha svolto il proprio servizio regolarmente e considerare le giustificazioni dell’operato dell’autista manifestate dal sindacato di categoria. Mancherebbero infatti i presupposti per contestare all’autista il comportamento discriminatorio.

*

Onorevole Vanessa Cattoi