Cattani – presidente Futura 2018 * COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: « ARRIVA LA SCURE DI FUGATTI? »

Nella riunione della Giunta provinciale di Trento del 21 dicembre 2018 sono state prese importanti, ma non del tutto chiare decisioni in merito al sostegno pubblico dei progetti nell’ambito della cooperazione internazionale. La Giunta sostanzialmente ha bloccato i nuovi bandi già programmati per il 2019 e cancellato dal bilancio della Pat fondi già prenotati per le ultime iniziative approvate dalla Giunta provinciale, a guida Rossi, nel settembre/ottobre scorso e in attesa semplicemente del finanziamento (quest’ultimo provvedimento è di dubbia legittimità sotto molteplici aspetti). Il tutto finché sarà concluso un “processo di approfondimento e di eventuale revisione delle politiche e degli strumenti in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo”.

Futura 2018 manifesta la sua sorpresa e preoccupazione per questo provvedimento ma allo stesso tempo è convinta che l’attuale amministrazione provinciale possa chiarire le sue intenzioni con un confronto serrato con i soggetti coinvolti in questo settore.

Ricordiamo che la cooperazione internazionale non è soltanto un’attività umanitaria (non lontana da quel principio dell’ “aiutiamoli a casa loro” che dovrebbe essere caro alla Lega) ma è un motore di sviluppo anche per il Trentino.

Non ci possiamo dimenticare l’azione di tanti missionari trentini, legatissimi alle nostre comunità locali, che verrebbero fortemente penalizzati da un taglio indiscriminato. E poi tanti progetti che coinvolgono giovani con ricadute spesso poco conosciute sul nostro contesto territoriale.

Sicuramente la Giunta è legittimata a fare tutte le verifiche necessarie e a rivedere le strategie complessive. Ci auguriamo che lo faccia ascoltando tutti, guardando a tutta la realtà del Trentino, tenendo presente che per legge la Provincia di Trento deve stanziare (come minimo) lo 0,25% del proprio bilancio nel settore della cooperazione internazionale.

Piergiorgio Cattani – presidente Futura 2018