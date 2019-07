CASTELLO SGR * FONDI IMMOBILIARI: « Oaktree acquisisce gli hotel posseduti dai fondi di Castello SGR »

CASTELLO SGR: Oaktree acquisisce gli hotel posseduti dai fondi di Castello

Gli hotel sono stati acquisiti da un nuovo fondo immobiliare di tipo chiuso gestito da Castello SGR e sottoscritto da Oaktree

Castello SGR S.p.A. informa che sono state ultimate le procedure di closing relative all’acquisizione da parte Oaktree degli hotel posseduti dai fondi gestiti da Castello sgr. Gli stessi hotel sono stati acquisiti da un fondo immobiliare chiuso di nuova costituzione gestito dalla stessa Castello SGR.

L’operazione ha un controvalore di circa 250 milioni di euro.

Il portafoglio oggetto dell’operazione è composto da 15 di hotel tra cui quattro strutture di lusso in Italia, apportate a suo tempo ai fondi Cosimo I e Augusto: si tratta di Fonteverde e Grotta Giusti in Toscana, del Chia Laguna Resort in Sardegna e di Le Massif a Courmayeur.

Regista dell’operazione è stata Mediobanca con gli studi legali Legance e Freshfields.

L’obiettivo della partnership Castello-Oaktree è creare la maggiore piattaforma di hotel business e leisure nel nostro Paese con l’ambizione di raggiungere il miliardo di investimenti.

*

Castello SGR è una società di gestione del risparmio indipendente specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, nata dall’iniziativa di un gruppo di operatori istituzionali con primarie competenze nell’ambito immobiliare e finanziario. Grazie ad un management team con un importante track record, Castello SGR promuove e gestisce strumenti di investimento immobiliare innovativi – nell’ambito sia di operazioni di sviluppo che di valorizzazione di asset – finalizzati alla creazione di valore attraverso una gestione dinamica dei portafogli.