CASTELLO BUONCONSIGLIO * MOSTRA COLLEZIONE CAVALLINI SGARBI: « CONFERENZA STAMPA AL PALAZZO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, IN PIAZZA DANTE IL 31 MAGGIO »

Mostra Collezione Cavallini Sgarbi a Castel Caldes. 80 capolavori, da Niccolò dell’Arca a Francesco Hayez, rivelano la storia di una infinita e appassionante caccia amorosa.

Caldes, Castel Caldes – Trento

6 giugno – 3 novembre 2019

Il 31 Maggio alle ore 11:30, Presso il palazzo della Provincia Autonoma di Trento in Piazza Dante, il presidente Maurizio Fugatti, l’assessore Mirko Bisesti, il sindaco di Caldes Antonio Maini, il presidente di Trentino Marketing Maurizio Rossini, Laura Dal Prà, direttore del Castello del Buonconsiglio, il presidente della Azienda per il Turismo Val di Sole Luciano Rizzi, il direttore del Mart Gianfranco Maraniello presenteranno “La collezione Cavallini Sgarbi. Da Niccolò dell’Arca a Francesco Hayez” in mostra dal 6 Giugno 2019 al Castello di Caldes.

Saranno presenti Elisabetta e Vittorio Sgarbi​