CASSE RURALI TRENTINE * ‘ “SALVA IL TUO FUTURO ‘: “MARTEDI 9 OTTOBRE L’APPUNTAMENTO RISERVATO ALLE CASSE RURALI DI TRENTO, LAVIS -MEZZOCORONA E VAL DI CEMBRA, ROTALIANA E GIOVO “

Il Fondo Comune, coinvolto in un progetto di rinnovamento e potenziamento, si mette al servizio delle Casse Rurali Trentine, in sinergia con la Federazione della Cooperazione e Cassa Centrale Banca, con una nuova serie di attività finalizzate al rafforzamento della valorizzazione della Cooperazione di Credito e della promozione dell’identità e del ruolo strategico che le Crt svolgono da sempre nel territorio. Un sostegno che lo scorso anno ha superato i 13 milioni di euro.

SALVA IL TUO FUTURO è il primo ciclo di appuntamenti organizzati in ottobre, in occasione del mese dell’educazione finanziaria. Gli incontri mirano a coinvolgere e sensibilizzare i giovani soci e clienti delle Crt, orientativamente dai 18 ai 27 anni, con un programma dinamico e interattivo sul tema della responsabilità in termini di gestione dei propri risparmi (digital banking, financial planning) e della sostenibilità ambientale.

Il primo ciclo si articola in 4 appuntamenti, martedì 9, 16, 23 e 30 ottobre al Muse, il Museo delle Scienze di Trento. Ogni serata è strutturata con workshop interattivi: si parlerà di risparmio, digital banking, responsabilità, innovazione, financial planning, crescita e sostenibilità. L’incontro si concluderà con un cocktail molecolare e una cena itinerante nelle sale del museo.

Per il Presidente del Fondo Comune Carlo Vadagnini “il mondo del credito cooperativo, coinvolto in una profonda fase evolutiva, si dimostra sempre più attento ai giovani e ai propri soci; l’iniziativa che vedrà coinvolti esperti nel mondo della finanza, del risparmio e giovani ricercatori del Muse sarà una bella occasione di confronto e di scambio di saperi. Innovazione, crescita, sostenibilità, risparmio sono solo alcuni dei grandi temi che approfondiremo insieme. Guardiamo al futuro cercando di cogliere le migliori opportunità.”

Per Michele Lanzingher, direttore del Muse “non è bizzarro o strano che un Museo come il nostro si occupi anche di questi temi. Abbiamo sempre più bisogno di una società che sappia reinventarsi e mettersi in gioco. Questa iniziativa è una grande opportunità per imparare a collaborare, per accrescere la conoscenza dei sistemi economici e finanziari, componente trasversale e necessaria rispetto a tutte le competenze acquisite.“

La partecipazione è completamene gratuita. I posti, limitati a 100 per ogni appuntamento, sono disponibili su prenotazione presso le filiali della propria Cassa Rurale.

Questo il calendario

Martedi 9 ottobre appuntamento riservato alle Casse Rurali di Trento, Lavis -Mezzocorona e Val di Cembra, Rotaliana e Giovo.

Martedi 16 ottobre appuntamento riservato alle Casse Rurali di Alto Garda, Ledro, Alta Vallagarina, Vallagarina, Lizzana, Rovereto.

Martedi 23 ottobre appuntamento riservato alle Casse Rurali delle Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno, Val di Fiemme, Alta Valsugana, Valsugana e Tesino.

Martedi 30 ottobre appuntamento riservato alle Casse Rurali della Val di Non, Novella e Alta Anaunia, Val di Sole, Pinzolo, Adamello-Brenta, Val Rendena.

Il Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine è una società cooperativa delle Casse Rurali Trentine.