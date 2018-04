CASSA RURALE VALLAGARINA * 120 ANNI DI FONDAZIONE: PREMI ALLO STUDIO E ALLA PROFESSIONALITÀ PER OLTRE 100 GIOVANI

La Cassa Rurale Vallagarina per lo studio e la professionalità di oltre 100 giovani. Nuovo appuntamento con i premi allo studio e alla professionalità che la Cassa Rurale Vallagarina ha deciso di assegnare anche quest’anno ai giovani che durante lo scorso anno scolastico si sono particolarmente distinti per i propri risultati scolastico o che hanno avviato un’attività lavorativa caratterizzata da elementi di innovazione nel contesto locale.

I 103 giovani premiati riceveranno il loro riconoscimento venerdì 20 aprile alle ore 20.30 presso il Teatro Sartori di Ala,

durante un appuntamento che apre, di fatto, le celebrazioni organizzate per celebrare i 120 anni di fondazione della Cassa Rurale.

A congratularsi con premiati e premiate ci saranno il presidente Emiliano Trainotti e la vicepresidente Cecilia Cavagna.

Nel corso della serata interverranno, inoltre, Lucia Scardoni, olimpionica dello sci di fondo, Matteo Bolner, referente del Tavolo Giovani di Ala, Marco Moschini, giovane ricercatore premiato per il suo studio sul cancro, Margherita Delmonego, impegnata in un master per diventare esperta di rigenerazione urbana in un’ottica di innovazione sociale, e lo speleologo Francesco Sauro, inserito dal Time nella lista dei giovani che potrebbero cambiare il mondo, portando la propria esperienza come stimolo per i giovani presenti.