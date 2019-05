CASSA CENTRALE BANCA * ASSICURA AGENZIA – ESERCIZIO 2018: « SUPERATI I 3,7 MILIARDI DI EURO DI MASSA GESTITA »

I risultati di Assicura Agenzia, società di Banca Assicurazione del Gruppo Gruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano che ha chiuso l’esercizio 2018 con un crescente consolidamento del portafoglio e superando i 3.7 miliardi di Euro. Assicura Agenzia supera i 3,7 miliardi di Euro di massa gestita.

In crescita tutti i comparti con percentuali superiori alle medie di mercato. Consolidamento del portafoglio. Incremento dei versamenti, dei fondi pensione e delle masse amministrate.

Prosegue la crescita nella Banca Assicurazione per il Gruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano. Il 2018 ha visto un ulteriore consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento per lo sviluppo della bancassurance cui aderiscono oggi 86 banche operanti sull’intero territorio nazionale.

Nei primi 4 mesi del 2019, la nuova produzione supera i 300 milioni di Euro di premi, in crescita dell’80% sull’anno precedente, mostrando un dinamismo maggiore del mercato in tutti i comparti della bancassicurazione danni e vita: auto, protezione persona, tutela beni e patrimonio, copertura pagamento delle rate per perdita del lavoro (cpi – credit protection insurance) con un portafoglio premi che ha superato i 157 milioni di Euro e una massa gestita attinente agli strumenti di investimento che sfiora i 3,2 miliardi di euro.

Anche la previdenza complementare conferma il percorso di crescita con un incremento del 27% dei versamenti, superando i 45 mila aderenti ai fondi pensione con la massa degli accantonamenti che sfiora i 413 milioni di Euro.

“Risultati significativi – afferma l’Amministratore Delegato Enrico Salvetta – resi possibili grazie al determinante contributo offerto dalle banche, socie e clienti del Gruppo Cassa Centrale Banca. Con le nostre BCC-CR-Raika condividiamo l’importanza strategica della bancassicurazione per fidelizzare il rapporto con il cliente. Per questo offriamo una consulenza volta ad esaminare i bisogni di tutela e protezione, di integrazione del welfare e di pianificazione degli investimenti, affiancando soci e clienti nella scelta della polizza o del fondo sanitario o previdenziale più adeguato per consentirgli di affrontare con maggiore serenità i rischi cui è potenzialmente esposto.”

Il welfare è un settore su cui Assicura Agenzia punta in maniera particolare. Monitorare costantemente l’efficacia nel tempo delle coperture adottate e tenere presente l’evoluzione del mercato e dei bisogni dei clienti, sono fattori che permettono di studiare prodotti sempre più rispondenti alle necessità. “Ai fondi pensione e sanitari – ha aggiunto Salvetta a questo proposito – sarà affiancata un’innovativa copertura long term care e il livello di assistenza offerto in caso di sinistro sarà sempre più efficace, puntuale e preciso.”

Assicura Agenzia opera con una rete che conta più di 3.000 addetti abilitati all’attività di distribuzione assicurativa operanti tra le banche aderenti in tutta Italia, offre assistenza ad oltre 315.000 clienti e ha stretto accordi di collaborazione con alcune associazioni tra le quali Confcooperative FVG e Confartigianato Udine. Nel 2018, dopo gli uffici di Trento, Udine e Padova, ha aperto una nuova sede a Roma per migliorare l’assistenza alle banche del Centro Sud che hanno aderito al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, e in queste settimane è stato attivato un presidio a Brescia.

A completamento dell’offerta assicurativa riservata alle BCC-CR-Raika e alle società del Gruppo Cassa Centrale, sta sviluppando la propria attività anche Assicura Broker. La società, specializzata nella consulenza e nella gestione dei rischi che richiedono soluzioni studiate ad hoc per ogni cliente, lavora con il mercato assicurativo internazionale per studiare coperture tailor made. Il lavoro svolto ha consentito di raggiungere un portafoglio di premi annui che supera i 14 milioni di euro, e l’attività è in espansione. Oltre agli uffici di Trento, Padova e Udine, Assicura Broker aprirà ulteriori filiali in Piemonte, Lombardia e Emilia Romagna e nel Centro e Sud Italia.