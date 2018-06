CasaPound – Trento * Soros al Festival dell’Economia: ” vergognoso che uno speculatore venga invitato a un evento così importante “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Soros al Festival dell’Economia, protesta di CasaPound. “È vergognoso che uno speculatore che tanti danni ha arrecato alla nostra Nazione venga invitato a un evento così importante.

Accoglienza indiscriminata, distruzione della famiglia, governo dell’alta finanza – afferma Filippo Castaldini, responsabile di CasaPound Trento – sono solo alcune delle battaglie portate avanti da questo nemico dei popoli e delle Nazioni.

“Soros non è il benvenuto, come non sono i benvenuti quei personaggi che vorrebbero distruggere ancora di più la nostra sovranità in nome dei mercati, della Ue e delle oligarchie che in Europa decidono, come successo nelle ultime settimane, se un governo è gradito o meno”.

“Per questo CasaPound – conclude Castaldini – continuerà a combattere per la sovranità italiana contro i tecnici di Bruxelles e contro coloro che speculano sulla pelle dei popoli europei”.