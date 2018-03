CasaPound trentino * Simone Di Stefano in Trentino Alto Adige il 28 febbraio, conferenze stampa e incontri con i lavoratori

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Simone Di Stefano in Trentino Alto Adige il 28 febbraio, conferenze stampa e incontri con i lavoratori. Ricco e intenso il programma di Simone Di Stefano per la sua visita in Trentino Alto Adige, da Riva del Garda a Bolzano, passando per Trento, tre tappe di incontri con la stampa e con i lavoratori delle città.

“Siamo onorati di riavere il nostro candidato Premier in visita in Regione – dichiara Andrea Bonazza, coordinatore regionale di CasaPound – siamo quasi alla conclusione di una campagna elettorale agguerrita, in tutte le regioni di Italia, e che ha visto Simone Di Stefano presente in tutto il territorio nazionale”.

Gli appuntamenti per il Trentino Alto Adige sono tre, a Riva del Garda, sala della Rocca alle ore 11.30, a Trento presso il Baluardo, alle 15.30 e a Bolzano, nella sala polifunzionale di via del Ronco, per un comizio alle ore 18:45.

Tre occasioni nelle quali Di Stefano si confronterà con i giornalisti e con le domande del pubblico, una giornata in cui il nostro candidato Premier incontrerà i diversi lavoratori trentini e altoatesini e tutti quegli italiani che sostengono il movimento in questa campagna elettorale che “ci vede protagonisti in mezzo alle solite promesse e chiacchiere di chi ha già governato e fallito”.

“Sarà una giornata all’insegna dell’attenzione al territorio e alle istanze primarie degli italiani, da sempre, al centro delle politiche e delle battaglie di CasaPound”.