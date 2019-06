CASAPOUND TRENTINO * PUNTI NASCITA – PROMESSE ELETTORALI: « FUGATTI OGGI AFFERMA DI NON POTERE DEROGARE AL PERCORSO NASCITE NAZIONALE, MA LA POSSIBILITÀ INVECE C’È »

Punti nascita, CasaPound: non bastano le promesse elettorali. Respinta in questi giorni la mozione sulla riapertura dei punti nascita presentata in consiglio provinciale al Presidente Fugatti, CasaPound interviene con striscioni davanti agli ospedali di Arco, Tione e Borgo Valsugana.

“Proprio Fugatti che fece della riapertura dei punti nascita un cavallo di battaglia della sua campagna elettorale, oggi afferma di non poter derogare al percorso nascite nazionale – queste le parole in nota di Filippo Castaldini, responsabile provinciale di CasaPound Trentino – ma la possibilità invece c’è e la nostra posizione rimane ancora una volta ferma a favore della riapertura di tutti i punti nascita periferici, fondamentali nella conformazione del nostro territorio”.

“Finita la campagna elettorale, si deve proseguire nella direzione degli studi di possibilità per tutti e tre gli ospedali per trovare le giuste condizioni di riapertura in termini di efficienza ma sopratutto di sicurezza per la madre e il nascituro”.

“Non ci fermiamo qui e ci auguriamo che la giunta prenda nuovamente in carico il problema, insieme al comitato nazionale percorso nascite, per assicurare a tutti i centri periferici un adeguato livello sanitario, evitare ulteriori parti in emergenza, già verificatisi dalla chiusura dei punti nascita e limitare l’affollamento negli ospedali centrali”.