CASAPOUND – TRENTINO * MANIFESTAZIONE PER TAGLI ACCOGLIENZA: CASTALDINI, « I sindacati che hanno assistito alla distruzione dello stato sociale ora difendono gli immigrati e le cooperative »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“Dopo alcuni tagli all’accoglienza, alcuni operatori delle Coop stamattina hanno protestato sotto la Provincia, insieme ai sindacati. Il messaggio: quello di richiedere una maggior tutela per quello che è il business dell’accoglienza.

Gli stessi sindacati che hanno assistito in silenzio e prostrati alla distruzione dello stato sociale e dei diritti dei lavoratori, ora difendono a spada tratta gli immigrati e le cooperative che hanno fatto dell’accoglienza la loro fonte di reddito

Gli stessi sindacati che agli incontri elettorali non invitano CasaPound e che scendono in piazza per chiedere la nostra chiusura.

Ancora una volta, la nostra voce si alza per ricordare la natura di chi difende l’accoglienza per interessi personali, dimenticando tutti quegli italiani che ancora hanno bisogno”.

*

Filippo Castaldini

Casapound Trentino