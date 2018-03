CASAPOUND TRENTINO * AUTOSTRADE A TARIFFA FISSA ANNUALE: STRISCIONI LUNGO LA A22 (FOTO)

“Autostrade a tariffa fissa annuale”: striscioni di CasaPound lungo l’A22. Striscioni di CasaPound in tutta la regione per chiedere con forza la nazionalizzazione delle autostrade e il passaggio a una tariffa unica annuale.

“Da 80 a 180 Euro l’anno, in base a cilindrata ed emissioni – afferma in una nota Andrea Bonazza, coordinatore regionale del movimento – e tariffe giornaliere da 2, 7, 14 giorni per turisti o per chi le usa raramente”

“Le Autostrade sono state costruite dallo Stato – conclude Bonazza – e dal popolo italiano, non devono essere la gallina dalle uova d’oro per multinazionali straniere. Revocare le concessioni e nazionalizzare”.