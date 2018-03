CASAPOUND ITALIA – DI STEFANO * TRENTO: ” SERVIRÀ UNA EMERGENZA NAZIONALE PER ARRIVARE AL GOVERNO TECNICO “

“Servirà una emergenza nazionale per arrivare al governo tecnico, e al servizio di questa logica sembrano essersi messi ancora una volta gli utili idioti dell’antifascismo militante che hanno agito a Trento”.

Così in una nota il segretario nazionale di CasaPound Italia Simone Di Stefano commenta l’attentato messo a segno nella notte davanti al Baluardo, la sede del movimento della tartaruga frecciata nella città trentina, dove una bomba è esplosa danneggiando l’ingresso e la serranda del locale.

“Dopo le aggressioni in campagna elettorale – aggiunge Di Stefano – nel dopo voto si sta alzando il tiro: da pestaggi e imbrattamenti si è passati alle bombe. E’ evidente che la logica degli opposti estremismi è funzionale a creare un’emergenza nazionale – sottolinea il segretario nazionale di CasaPound – Ci hanno provato in tutti i modi a tirarci in ballo, ma noi in queste trappole non ci cadiamo. Avvisiamo gli italiani però: per farvi digerire governo tecnico faranno questo ed altro”.