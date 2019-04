Carlo Andreotti e Luis Durnwalder * SVILUPPO DEL TRENTINO: « dibattito sul futuro dell’AUTONOMIA, MERCOLEDì 10 APRILE Alla Fraglia della Vela DI RIVA DEL GARDA (TN) »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Mercoledì prossimo pubblico dibattito con Andreotti e Durnwalder; alla Fraglia della Vela va di scena l’Autonomia.

L’Autonomia trentina, i suoi problemi, le sue prospettive, l’Euregio e le sue grandi potenzialità non ancora sfruttate al meglio per lo sviluppo del Trentino saranno i temi al centro di un pubblico incontro/dibattito organizzato dai “Veri autonomisti trentini”.

L’appuntamento è fissato per la giornata di mercoledì prossimo, 10 aprile alle ore 18, alla Fraglia della Vela di Riva del Garda con due ospiti di eccezione: gli ex presidenti della Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano Carlo Andreotti e Luis Durnwalder che dopo l’ottimo riscontro avuto la settimana scorsa a un convivio di natura privata, replicheranno in un libero incontro aperto a tutti .

Annunciata anche la presenza dei presidenti del Consiglio regionale, Roberto Paccher e di quello provinciale, Walter Kaswalder oltre ad alcuni protagonisti della vita politica passata e presente. Modererà la serata Franco Tretter già leader indiscusso del partito autonomista, presidente del Consiglio regionale, che dei “Veri autonomisti” è stato il fondatore e ne è l’anima attuale.

L’incontro, che per il tema trattato si presenta di grande attualità, è aperto al pubblico che potrà liberamente partecipare e porre ai relatori le proprie domande.

Sarà anche l’occasione per fare il punto sulla politica attuale, dopo il cambio di maggioranza avvenuto in Provincia dopo le elezioni dell’ottobre scorso e in prospettiva delle prossime elezioni europee del 26 maggio.

Il tema principale però ancora una volta sarà quello dell’Autonomia la cui importanza per l’economia e lo sviluppo della nostra terra purtroppo sfugge ancora a molti trentini. La presenza di Andreotti e Durnwalder sarà anche l’occasione per un confronto fra quanto l’Autonomia è riuscita a fare in provincia di Bolzano e quanto è stato realizzato a Trento, due province che si trovano unite sotto il tetto della Regione, ma che da molti anni ormai, proprio grazie all’opera di Andreotti e Durnwalder stanno ragionando in termini di Euroregione.

Dopo una breve illustrazione del loro pensiero (e del loro operato, Andreotti fra l’altro presenterà un suo lavoro su un quarto di secolo di storia del Trentino, contestualizzata nello scenario italiano e internazionale dal titolo suggestivo: “I segreti delle Stelle”) gli oratori risponderanno alle domande che il pubblico vorrà porre sui temi più attuali della politica, di quella di oggi e su cosa attende l’Autonomia del Trentino per la quale sono in molti a temere un forte ridimensionamento.

Un appuntamento, quello di mercoledì prossimo alla Fraglia della Vela, che si preannuncia di grande interesse e che merita di essere vissuto in prima persona da chi si preoccupa delle sorti del nostro territorio e del suo futuro che in definitiva è il futuro dei nostri figli.