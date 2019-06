CARABINIERI * TRENTO: « Rissa tra vicini di casa, IN dodici finiscono al pronto soccorso »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Una banale lite tra condomini si è trasformata in una rissa che ha coinvolto due famiglie ed alcuni ospiti, quest’ultimi, invitati per assistere allo spettacolo dei fuochi di artificio organizzati in occasione delle Feste Vigiliane.

E’ accaduto la scorsa notte (26.06.2019), verso le ore 23,30, in un condominio della prima periferia di Trento, per cause riconducibili, probabilmente, a futili motivi e in corso di verifica da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trento.

La rissa, sedata appena in tempo dai militari dell’Arma intervenuti, ha rischiato di trascendere in ulteriori conseguenze, nonostante ciò, delle persone coinvolte, circa una decina, sono ricorse alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’Ospedale di Santa Chiara; tutti refertati, nel peggiore del caso, con prognosi di dieci giorni.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per far luce sulle effettive motivazioni della rissa e per delineare le singole ed eventuali responsabilità penali a carico di ciascuno dei coinvolti.