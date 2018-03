CARABINIERI TRENTO * SICUREZZA PARTECIPATA: TRE ARRESTI IN CITTÀ GRAZIE ALLE INDICAZIONI DEI CITTADINI

Continua l’opera di controllo del territorio da parte del personale della Compagnia Carabinieri di Trento, attività svolta in base anche alle segnalazioni fatte dalla cittadinanza.

Infatti, dopo le indicazioni ricevute da alcuni residenti e commercianti del centro storico, il Comando della Compagnia Carabinieri di Trento disponeva un mirato servizio, svolto tanto da personale in abiti civile che con l’ausilio di pattuglie con i colori d’istituto, che permetteva di arrestare in flagranza di reato D.D., di anni 22, senza fissa dimora originario della zona sub sahariana. Questo veniva sorpreso, all’interno del parco “San Marco”, nel mentre cedeva della s.s. ad un diciassettenne extracomunitario residente in città. La perquisizione permetteva di recuperare la s.s. nonché una somma di denaro proveniente dello spaccio che avvalorava gli elementi probatori a carico del predetto soggetto.

Parallela alla lotta allo spaccio delle s.s. è l’attiva di prevenzione e repressione dei reati a carattere predatorio che portavano all’arresto di altre due persone. Infatti, nella tarda mattinata, la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Trento, inviava un equipaggio presso un noto esercizio commerciale sito a Trento Nord in quanto era stato individuato l’autore di un furto. In detta occasione veniva tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino rumeno M.I., classe 1977 residente da tempo a Trento, responsabile del furto di una serie di articoli per un valore di circa 150 euro.

Nel medesimo esercizio commerciale, nel mentre si stavano ultimando una serie di accertamenti per tale attività, una nomade di quarantenne le cui iniziali sono R.I., residente nella Piana Rotaliana con numerosi precedenti specifici, in concorso con un’altra persona quest’ultima deferita in stato di libertà, incurante della presenza dei militari si appropria indebitamente di articoli vari per un importo di circa 250 euro.

Prontamente fermata, dopo le verifiche di rito, gli veniva contestata l’illecita condotta e tratta in arresto anche lei. Tutti gli arrestati compariranno nella mattinata odierna, davanti A.G. giudicante. Gli arresti di cui sopra dimostrano come la collaborazione da parte dei cittadini con l’Arma dei Carabinieri, tramite segnalazioni e notizie, permettano di arrivare ad importanti risultati nella lotta contro la microcriminalità.