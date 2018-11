carabinieri trento * La Virgo Fidelis: arcivescovo tisi, ” servizio al prossimo a favore delle comunità per il bene comune ” (foto)

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“La Virgo Fidelis”: l’omelia di sua Eccellenza monsignor Lauro Tisi è stata incentrata oltre che sulle parole delle Sacre scritture, anche sul senso del servizio al prossimo. Sul servizio che i Carabinieri e tutte le forze dell’ordine svolgono a favore delle comunità per il bene comune.

Ringraziando i Carabinieri per le belle operazioni, in particolare quella conclusa ieri mattina, Tisi ha invitato tutti noi a prendere l’abitudine a dire grazie ai Carabinieri, alle forze di polizia a tutti coloro che sono al servizio della comunità, poiché se può essere scontato il loro intervento, la loro presenza tutelante è invece “umano” dire grazie a chi fa bene al prossimo che non è una mera virtù ma è la vera umanizzazione della nostra società.