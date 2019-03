CARABINIERI TRENTO * IL COMANDANTE DELL’INTERREGIONALE CARABINIERI ” VITTORIO VENETO ” IN VISITA AL PROVINCIALE DI VIA BARBACOVI »

I carabinieri di via Barbacovi, questa mattina, hanno ricevuto la visita del Generale di Corpo d’Armata, Enzo Bernardini, Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”.

Il Generale Bernardini si è insediato nel novembre scorso al vertice del Comando Interregionale (Comando di Vertice che svolge funzione di coordinamento e sostegno dei Comandi Legioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige) che dopo aver lasciato la carica di capo di Stato maggiore del Comando Generale a Roma. Tra i diversi incarichi ricoperti nei suoi 40 anni di carriera militare, è stato Comandante del Gruppo di Roma, del Provinciale di Milano e della Legione Allievi Carabinieri di Roma.

L’alto ufficiale, dopo aver voluto salutare le Autorità locali (S.E. il Prefetto, l’Arcivescovo, il Procuratore Generale e Il Procuratore Distrettuale) presenti in città, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Col. Luca Volpi, dal personale della sede e da una rappresentanza degli ufficiali comandanti di Compagnia, dei Comandanti di Stazione e dei Carabinieri in servizio presso i diversi reparti dislocati in tutta la Provincia Autonoma di Trento e dai delegati della rappresentanza militare e dai colleghi in congedo della Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel suo discorso, il Generale di Corpo d’Armata, Enzo Bernardini, ha espresso ai militari il proprio ringraziamento e apprezzamento per l’impegno e la dedizione spesi ogni giorno nelle attività di controllo del territorio e di contrasto a ogni forma di criminalità. Ha poi sottolineato i valori che animano gli uomini dell’Arma nella loro quotidiana missione al servizio della gente e l’importanza dei Comandi Stazione dell’Arma, autentico presidio di legalità e spina dorsale dell’Istituzione intera per assicurare ai cittadini una sempre più attenta e puntuale risposta alle esigenze di sicurezza.