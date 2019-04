CARABINIERI – TRENTO * FURTO IN ABITAZIONE: « RUBA MONILI E DENARO IN CONTANTI, ARRESTATO 18ENNE DI ORIGINI VENETE »

Trento – Sorpreso a rubare in una abitazione – arrestato. Si è introdotto all’interno di un’ abitazione di via Disertori di Trento, rubando monili e una somma contante. S.H. 18 enne di origini venete ma abitante a Trento credeva di poter agire indisturbato, ma non ha fatto i conti con la proprietaria che in qual mentre faceva rientro in casa che dopo averlo notato ha chiamato il 112.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento arrivati sul posto in poco tempo sono risusciti a bloccare l’uomo che intanto aveva tentato la fuga dopo aver minacciato la proprietaria. Tutta la refurtiva recuperata è stata restituita all’avente diritto, mentre l’autore della rapina impropria è stato arrestato. Lo stesso è stato deferito all’autorità giudiziaria trentina anche per ricettazione (perchè trovato in possesso di una bicicletta oggetto di furto) e per porto di oggetto atto ad offendere (un coltello da cucina con la lama da cm. 20).

Al termine delle formalità di rito S.H. è stato associato presso la Casa Circondariale di Trento.