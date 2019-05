CARABINIERI TRENTO * FURTO AGGRAVATO IN UN NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO: « ARRESTATO 32ENNE MAROCCHINO »

Ieri pomeriggio (29.05.2019), verso le ore 14,00 i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un furto pervenuta da un negozio di abbigliamento di via Oss Mazzurana.

Sul posto, i militari hanno costatato che M. D. 32enne di nazionalità marocchina sulla persona occultava diversi capi di abbigliamento poco prima rubati dallo stesso esercizio, previa la rimozione dei dispositivi antitaccheggio.

L’uomo è stato portato dai carabinieri presso gli uffici del Comando Provinciale di via Barbacovi e dichiarato in arresto per furto aggravato, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Trentina in attesa di essere giudicato con rito direttissimo nell’ udienza prevista per il giorno 30.05.2019.

L’arrestato, a seguito di specifici accertamenti risultava irregolare sul territorio italiano perché già interessato da un provvedimento di espulsione.