CARABINIERI TRENTO * CONTROLLI TERRITORIO: « ARRESTATO DOPO 17 ANNI 50ENNE TUNISINO »

La giustizia non dimentica: arrestato dopo 17 anni. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, nelle prime ore del 26.06.2019 lo hanno fermato per un normale controllo in via Prepositura, ma sottoposto a specifici controlli sulla sua identità, risultava essere N.B. 50enne tunisino, persona destinataria di un provvedimento restrittivo.

Probabilmente pensava che la giustizia si fosse dimenticata di lui, ignaro del provvedimento emesso a suo carico nell’anno 2002, perché, già in stato di detenzione in carcere, dopo una licenza premio concessagli dall’Autorità Giudiziaria di Modena si rendeva irreperibile. Al termine delle procedure del caso i Carabinieri hanno posto fine al “prolungato” periodo di licenza premio per cui, l’arrestato, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trento.