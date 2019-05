CARABINIERI ROVERETO (TN) * SMARRIMENTO MINORE AD ALA: « RITROVATO E RICONSEGNATO AI GENITORI BAMBINO DI SETTE ANNI »

Attimi di apprensione ieri nella prima serata nel comune lagarino di Ala, ma per fortuna conclusosi con un lieto fine. I Carabinieri di Ala, sotto la direzione del Comandante della Stazione Maresciallo Maggiore Roverto Baù sono riusciti a rintracciare, grazie alla certosina conoscenza del Territorio e della Popolazione, i genitori di un minore che ieri sera è stato trovato, smarrito e un po’ spaurito, vagare sul marciapiede di viale Verona ad Ala.

Il minore di appena sette anni si era da poco traferito ad Ala con la famiglia e quindi non avendo ancora riferimenti saldi per come tornare a casa, continuava a camminare sulla centrale viale Verona, fino a quando i Carabinieri chiamati ad commerciante non l’hanno ritrovato e individuata la famiglia, lo hanno riaccompagnato a casa.

Ma per un episodio a lieto fine che riguarda un minore, si contrappone un episodio di devianza minorile, che sembra acuirsi nell’ultimo periodo e in special modo in merito ai reati “predatori” di daneggiamento ai danni di distributori di bevande e snack, messi sempre più spesso in atto da giovani ragazzini, che per noia o per arraffare pochi spicci accettano il rischio di venire scoperti, inconsapevoli delle conseguenze penali a loro carico; ed è proprio quello che è occorso a un giovane diciasettenne di Mori, il quale dopo aver assaltato dei distributori automatici, a seguito degli accertamenti investigativi posti in essere dal Comando Stazione di Mori, dopo una attenta visione dei filmati messi a disposizione della parte offesa, riconoscevano senza ombra di dubbio, quale autore del reato un quasi maggiorenne del posto già noto ai militari per vari reati contro il patrimonio. Il giovane veniva quindi deferito alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Trento.

Analogo epilogo ha ricevuto il giovane residente a Rovereto, che la sera della tornata elettorale ha pensato bene di approvigionarsi di alcuni grammi di sostanza stupefacente confidando nella mancanza di controllo delle forze di Polizia, impegnate in questi giorni nella vigilanza interna e esterna dei seggi elettorali. Il giovane veniva fermato dalla pattuglia radiomobile in una delle vie della citta della Quercia, e gli operanti hanno rinvenuto addosso a Q.S. neo diciottenne 6 grammi di hashish e dalla susseguente perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti ulteriori 3 grammi della medesima sostanza stupefacente nonché materiale per il confezionamento pesatura e taglio dello stesso. Visto il quantitativo di sostanza stupefacente, le modalità di confezionamento dello stesso e i materiali rinvenuti nella disponibilità del giovane, in attesa delle relative analisi tecnico-scientifiche, lo stesso veniva segnalato all’ Autorità Giudiziaria per la detenzione di stupefacenti.