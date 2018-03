CARABINIERI ROVERETO (TN) * MANOVRA DI EVACUAZIONE E SALVATAGGIO: SINERGIA CON I VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI ROVERETO E DI MORI

Si è svolta questa mattina (24 marzo) una simulazione di evacuazione di persone da parte dei Vigili del Fuoco Volontari di Rovereto e di Mori che hanno scelto per la manovra la Caserma della Compagnia Carabinieri di Rovereto.

La finalità dell’esercitazione era quella di monitorare i tempi di intervento a fronteggiare un eventuale incendio in struttura affollata quale può essere appunto una Caserma dei Carabinieri, acquisendo nel contempo esperienza e dimestichezza per il coordinamento di uomini e mezzi in caso di eventi reali di cui si spera comunque non accadano mai.

L’allarme è scattato alle ore 09.20 con l’invio della chiamata di soccorso al 112 e quindi è immediatamente iniziata l’attività di gestione dell’emergenza concretizzatasi con l’evacuazione dei locali, comprese le stanze superiori, a mezzo di autoscala.

L’esercitazione rientra fra le normali, periodiche attività di addestramento del personale dei Vigili del Fuoco ed è occasione per testare il coordinamento tra le diverse Amministrazioni dello Stato coinvolte nella gestione delle emergenze.

L’esito dell’esercitazione è stato molto soddisfacente, ed è stata occasione anche per utilizzare nuovi mezzi in dotazione ai Vigli del Fuoco.

È stata impiegata anche la nuova piattaforma idraulica di proprietà dell’Unione Distrettuale dei Vigili del Fuoco Volontari della Vallagarina in dotazione al Corpo dei Vigili del Fuoco di Mori e l’autobotte ed il carro aria del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Rovereto.

All’interno dell’esercitazione è stato testato anche tutto il comparto relativo alle comunicazioni radio con l’utilizzo delle nuove radio Tetra in dotazione ai Corpi dei vigili del Fuoco della Vallagarina. Dopo l’esercitazione si è fatto un de-briefing operativo con gli intervenuti per esaminare l’esito dell’esercitazione.

Soddisfacente il risultato finale dell’addestramento svoltasi con la massima speditezza ed efficacia con ottime tempistiche di intervento dei vari tasselli dell’organizzazione intervenuti.