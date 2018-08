CARABINIERI RIVA DEL GARDA (TN) * ‘ FERRAGOSTO SICURO ‘: 5 LE PERSONE DENUNCIATE PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO, CONTROLLATI 76 I VEICOLI

I Carabinieri della Compagnia di Riva del Garda, nel corso dei servizi di prevenzione generale disposti e coordinati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento, hanno effettuato dei controlli straordinari del territorio in particolare nell’ambito dei reati contro il patrimonio, con diverse denunce a piede libero a carico di autori di furti.

Il primo controllo ha avuto come protagonista un 47enne marocchino residente in provincia di Verona che si era intrufolato nel Centro di Raccolta Materiali Comprensoriale di Dro e stava asportando materiali di recupero per poi estrarne metalli da rivendere. Il tutto è stato riportato al centro e la persona denunciata.

Il secondo furto scoperto è avvenuto ad Arco, nei pressi del lido, dove un minorenne di Riva del Garda (sedici anni) è stato sorpreso mentre stava rubando una mountain bike insieme a due persone che però sono riuscite a fuggire. Dopo gli accertamenti il giovane è stato riconsegnato ai genitori, mentre la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario, un turista olandese che non si era accorto di nulla.

Alla vigilia di ferragosto è stata la Radiomobile di Riva del Garda a denunciare l’autore di un furto avvenuto a Gaggiolo di Dro, presso la parete zebrata, a danno di una vettura lì parcheggiata da un cittadino polacco. L’autore, P.F. 28enne, residente presso il campo nomadi di Bolzano, con numerosi precedenti per furto, è stato denunciato. A suo carico anche il divieto di ritorno nel comune di Dro.

Ad Arco è stato individuato l’autore del furto di un portafogli custodito su di un furgone di un Rivano parcheggiato in prossimità del centro città. L’autore è K.F., 25enne abitante nel campo nomadi di Rovereto, anch’esso con numerosi precedenti specifici.

Sempre alla vigilia di ferragosto i Carabinieri di Pieve di Bono hanno individuato una cittadina rumena, 28enne senza fissa dimora, che una settimana prima, avvicinando un’anziana del paese e proponendosi per aiutarla a portare la spesa, le sfilava la collana d’oro. Sono in corso gli accertamenti per recuperare la refurtiva.

A Riva del Garda il 16 la Radiomobile è intervenuta presso la spiaggia dei sabbioni perché segnalata una persona armata di coltello. Sul posto è stato trovato R.G., 43enne di origine siciliana, ma residente in Belgio, qui in vacanza, che per questioni di “vicinato” sulla spiaggia aveva minacciato sei persone brandendo il coltello. L’intervento dei militari ha consentito che non che l’episodio non avesse conseguenze peggiori. Il coltello è stato sequestrato e l’uomo denunciato per porto di coltello e minacce.

In totale sono state 5 le persone denunciate all’Autorità giudiziaria per reati contro il patrimonio. 111 le persone controllate, 76 i veicoli. Proprio l’alto numero di controlli e l’attività svolta ha consentito sulle rive del lago si sia raggiunto l’obiettivo di un “ferragosto sereno”.