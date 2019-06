CARABINIERI RIVA DEL GARDA (TN) * ARCO: « DECIDE DI ALLONTANARSI DAL LOCALE SENZA PAGARE, PAKISTANO ARRESTATO PER RESISTENZA E LESIONI DOLOSE »

Verso le ore 20.00 di ieri 07 giugno 2019 militari dell’aliquota radiomobile della compagnia Crabinieri di Riva del Garda, in Arco, all’interno del bar centrale, hanno tratto in arresto M.A. di anni 47 di origine pakistana, in quanto dopo aver consumato bevande ed alimenti si stava allontanando senza saldare il conto. prontamente bloccato dal personale di servizio alla vista dei militari , intervenuti su richiesta del gestore del locale, andava in escandescenza colpendoli con calci e pugni con l’inevitabile arresto.

I militari operanti facevano ricorso alle cure dei sanitari i quali li giudicavano guaribili in pochi giorni.

Il m.a. veniva rinchiuso nelle camere di sicurezza a disposizione del A.g.