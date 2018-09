carabinieri noe – trento * IMPIANTO RIFIUTI DRO (tn): ” sequestrato il sito DI SMALTIMENTO alla ‘ salcon Sas ‘ di Como, con l’accusa di ILLECITA GESTIONE “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





I Carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Trento, congiuntamente ai militari della Compagnia di Riva del Garda (Tn), nelle ultime ore, hanno sequestrato un impianto di recupero rifiuti non pericolosi situato nella zona industriale di Ceniga di Dro (Tn).

L’impianto, che da pochi giorni era stato ceduto in locazione dalla Tecnometal alla Salcon Sas di Como, all’atto della verifica risultava sprovvisto delle autorizzazioni ambientali necessarie per la conduzione.

In particolare, i Carabinieri della Compagnia di Riva del Garda nel corso di un controllo, dopo aver rilevato alcune difformità tra quanto riportato nei documenti che accompagnavano un trasporto di rifiuti proveniente dal casertano e i rifiuti stessi, richiedevano l’intervento dei colleghi del Nucleo eperativo ecologico di Tento.

I nuovi titolari dell’impianto, oltre ad non essere in grado di fornire le certificazioni per la gestione dell’impianto, non erano neppure in grado di produrre la documentazione attestante la provenienza e la composizione dei circa 220 mc di rifiuti presenti all’interno del capannone.

Per tale motivi l’intero impianto e i rifiuti venivano sottoposti a sequestro, provvedimento necessario per consentire l’Autorità Giudiziaria di svolgere gli accertamenti del caso.