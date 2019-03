CARABINIERI Forestale – RIMINI * faina impiccata ad un’albero « DENUNCIATO UN PENSIONATO PER UCCISIONE DI ANIMALE »

)

A cura di redazione Opinione





Concluse le indagini relative all’episodio della faina impiccata ad un’albero di ulivo in comune di saludecio (Rn) nel 2018. E indagato, per uccisione di animale un pensionato, residente in zona autore dell’inqualificabile gesto compiuto per futili motivazioni.

Come nel caso del lupo appeso ad una pensilina del bus a coriano (Rn) da due pastori i carabinieri forestali, grazie anche complesse verifiche tecnico-scientifiche, sono riusciti ad individuare il colpevole.