CARABINIERI CAVALESE (TN) * RISSA IN DISCOTECA: « IDENTIFICATO L’AGGRESSORE RESIDENTE IN PROVINCIA DI VERONA »

Rissa in discoteca identificato l’aggressore. Identificato dai Carabinieri di Cavalese il responsabile dell’aggressione di un giovane Fiammazzo avvenuta nel marzo 2019 all’interno di una nota discoteca Bresciana. Nell’occasione un gruppo di ragazzi della Valle di Fiemme si erano recati in un locale pubblico, dove uno di questi veniva prima spintanoto per futili motivi e poi brutalmente picchiato da un giovane Veronese riportando traumi guaribili in 10 giorni. Una volta curato, il malcapitato si recava dai Carabinieri di Cavalese per sporgere formale denuncia sull’accaduto e chiedere giustizia.

I successivi accertamenti sviluppati dai Carabieniri della Stazione di Cavalese attraverso la visione di numerosi filmati integrati da una serie di acertamenti, consentiva di identificare il responsabile dell’aggressione in A.Y. classe 1996 residente in provincia di Verona. Lo stesso veniva pertanto deferito all’A.G. di Brescia per il reato di lesioni personali.