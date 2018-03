CARABINIERI CAVALESE (TN) * ricerca disperso: ritrovato A CANAZEI michael KOVARINSKY

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Nel primo pomeriggio di domenica 25 febbraio 2018, Kovarinsnky Jan, trentanovenne cittadino della Repubblica Ceca, in soggiorno per vacanze invernali presso l’hotel Arnica di Alba di Canazei (Tt), si rivolgeva alla Stazione Carabinieri del luogo, per segnalare che dalla serata precedente non aveva avuto più notizie del fratello Michael, di poco più giovane, con il quale era in vacanza in Val di Fassa.

Quest’ultimo, affetto da disturbo di “Bipolarismo”, si era allontanato dall’albergo di villeggiatura già dalla serata del sabato 24 febbraio, facendo perdere di fatto le proprie tracce. Ricevuta la segnalazione di scomparsa, i Carabinieri della Stazione di Canazei, sotto la direzione del Comandante Luogotenente c.s. Gianpaolo Saggese, davano attuazione immediata al Piano Provinciale di ricerca persone scomparse, attivandosi nelle ricerche del soggetto con il personale del Soccorso Alpino della Val di Fassa, dei Vigili del Fuoco Volontari dell’Alta Val Di Fassa supportati nelle ricerche anche da una unità cinofila molecolare del soccorso Alpino e della Polizia Locale di Fassa.

Le ricerche, nel tardo pomeriggio di domenica, davano esito positivo, in quanto lo scomparso, in stato confusionale ma in buone condizioni generali di salute, veniva ritrovato in Canazei da personale della Polizia Locale di Fassa ed accompagnato, a titolo precauzionale, presso l’Ospedale di Cavalese per un ulteriore controllo clinico.

Al termine dell’episodio il fratello dello scomparso ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutti gli operatori delle forze di polizia e di soccorso che si sono prodigati nelle ricerche del congiunto.