CARABINIERI CAVALESE (TN) * Guardia Medica Primiero: « porte chiuse ALL’ambulatorio, riscontraTA ancora una volta l’assenza del MEDICO nuovamente denunciato alla Procura di Trento per interruzione di pubblico servizio »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Ancora problemi al distretto sanitario di Primiero, dopo quelli registrati il 19 marzo 2019, quando alcuni utenti avevano trovato le porte chiuse dell’ambulatorio. L’episodio purtroppo non è rimasto isolato. Il 14.06.2019 infatti i militari di Primiero S.M.C. venivano nuovamente chiamati da alcuni utenti bisognosi poiché avevano trovato le porte dell’ambulatorio chiuse e la Guardia Medica non era rintracciabile. I Carabinieri intervenuti sul posto, riscontravano ancora una volta l’assenza del sanitario, che veniva nuovamente denunciato alla Procura di Trento per interruzione di pubblico servizio.