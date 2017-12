Carabinieri Cavalese (Tn) * Denunciati tre rumeni per furto aggravato di superalcolici di marca in un supermercato

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Nel pomeriggio di ieri 22 dicembre 2017, i Carabinieri della Stazione di Vigo di Fassa (Tn) hanno proceduto al controllo di tre soggetti, due uomini ed una donna che si aggiravano con fare sospetto nei pressi del locale supermercato “Fassa Coop Center”.

Sulla scorta di precedenti segnalazioni pervenute dai gestori di diversi esercizi commerciali della zona tra le quali anche quella del direttore del supermercato “Fassa Coop Center” che in data 15 dicembre 2017, aveva denunciato il furto di varie confezioni di lamette da barba “Gilette” e di numerose bottiglie di superalcolici di marca, venivano predisposti sia dal locale Comando Stazione che più generalmente da tutti i reparti dipendenti della Compagnia Carabinieri di Cavalese, particolari servizi di contrasto al fenomeno dei furti negli esercizi commerciali, particolarmente frequentati per la corsa ai regali per le imminenti festività.

L’attività svolta dai militari dell’Arma dava i suoi frutti, in quanto i tre soggetti controllati nei pressi del centro commerciale di Vigo di Fassa, da un rapido riscontro con le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza installato nell’esercizio commerciale e dal riconoscimento da parte degli stessi operatori dell’esercizio commerciale, risultavano gli stessi che in data 15 dicembre 2017 avevano trafugato la merce oggetto di denuncia.

In data odierna i tre cittadini rumeni, due uomini B.C. e C.A. rispettivamente di anni 45 e 38 ed una donna F.V. di anni 37, tutti gravati da precedenti specifici per furto in danno di esercizi commerciali, al termine dei riscontri investigativi, venivano deferiti in stato di libertà alla A.G. di Trento per il reato di furto aggravato in concorso.

Va dato rilievo, nel caso in esame, alla fattiva collaborazione fornita all’Arma dal Direttore del Supermercato “Fassa Coop Center” che al termine delle attività, ha voluto esprimere la propria gratitudine ai Carabinieri di Vigo di Fassa per la professionalità e tempestività dimostrate nell’intervento.

Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi volti ad accertare la responsabilità dei soggetti denunciati nella commissione di analoghi furti in altri esercizi commerciali del Trentino e del Nord Est.