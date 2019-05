CARABINIERI – CAVALESE (TN) * CONTROLLI TERRITORIO: « FUGGE ALL’ALT DEI MILITARI, TROVATO POSITIVO ALL’ALCOOL TEST SENZA PATENTE ED ASSICURAZIONE »

Positivo all’alcool test privo di patente ed assicurazione fugge all’alt dei Carabinieri. Un movimentato episodio si è registrato nelle strade del centro di Cavalese la sera del 26 maggio quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile intimava l’alt ad un cinquantatreenne che invece di fermarsi si dava alla fuga. Dopo un breve inseguito lo stesso veniva fermato dai militari che provvedevano a sottoporlo all’esame dell’alcool test con esito positivo.

I successivi approfondimenti svolti sul posto dai militari di pattuglia, consentivano di appurare come il soggetto controllato, oltre ad aver abusato di bevande alcooliche, si fosse posto alla guida del veicolo con patente sospesa, che la sua autovettura non era coperto da polizza assicurativa e perlopiù non revisionato. Il controllo dei Carabinieri del N.O.R. di Cavalese, ha pertanto consentito di “bloccare” un potenziatale pericolo che in caso di sinistro stradale avrebbe potuto mettere a repentaglio l’incolumità Pubblica degli utenti della strada oltra che a causare loro gravi danni patrimoniali.