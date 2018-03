Carabinieri di Cavalese (TN) * 19ENNE DI predazzO trovato in possesso di 5 tavolette tipo hashish e 54 in involucri in cellophane

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La Compagnia di Cavalese, attraverso le sue articolazioni prosegue l’opera di prevenzione e contrasto all’uso ed al traffico di s.s.. in particolare negli ambienti giovanili. Proprio in questo ambito, il Comando Stazione di Predazzo, grazie ad penetrante e capace azione investigativa, nel giro di un mese, dopo un primo arresto di un giovane fassano trovato in possesso di 720 grammi di Marijuana, ha messo a segno un secondo duro colpo negli ambienti dello spaccio nelle Valli Di Fiemme e Fassa, traendo in arresto un diciannovenne predazzano L.C. trovato in possesso di 5 tavolette integre di s.s. tipo hashish e 54 dosi racchiuse in involucri in cellophane termosaldati, già predisposte per lo smercio al dettaglio ed ulteriori 100 grammi di hashish “sfuso”.

L’operazione di Polizia è scaturita grazie alla precisa conoscenza delle dinamiche interne al Paese da parte dei militari della Stazione di Predazzo ai quali non sono sfuggiti alcuni movimenti sospetti che hanno fatto percepire come diversi giovanissimi assuntori, si radunavano al fine di consumare sostanza stupefacente in un luogo individuato nel centro storico di Predazzo.

A seguito di una prolungata attività di osservazione, i militari nel primo pomeriggio di domenica 11.3.2018, registravano tutta una serie di movimenti che correlati ad un precedente sequestro di s.s. tipo hashish, consentivano di individuare la fonte di approvvigionamento del narcotico localizzata in un abitazione del centro paese abitata dal diciannovenne predazzano. Sulla scorta di tali acquisizioni gli inquirenti davano inizio ad un nuovo servizio di appostamento su detto obbiettivo e, al momento opportuno, verso le ore 20.00, gli operatori appositamente dislocati nelle immediate pertinenze, facevano ingresso all’interno dell’abitazione monitorata.

La conseguente perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire nel complesso circa 600 grammi di hashish di cui parte di esso già predisposto per lo smercio a dettaglio, circostanze per le quali, il ragazzo fiemmese veniva tratto in arresto. Su disposizione del dr. Antonella Nazzaro Sost. Proc. di turno, il giovane arrestato trascorreva la notte presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia CC di Cavalese. Nella mattinata del 12.3.2018 il giovane è stato tradotto presso la Procura della Repubblica di Trento, dove al processo per direttissima veniva condannato a 11 mesi di reclusione, pena sospesa .