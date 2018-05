CARABINIERI BORGO VALSUGANA (TN) * DANNEGGIA CON LA COLLA 5 BANCOMAT A PERGINE VALSUGANA: DENUNCIATO 56ENNE ITALIANO

Nella giornata di ieri, i carabinieri della Stazione Pergine Valsugana, hanno denunciato in s.l. P.L., 56enne italiano, pregiudicato, per il reato di danneggiamento aggravato. Il 21 maggio scorso, i carabinieri intervenivano in 5 diversi sopralluoghi presso altrettanti sportelli bancomat di Pergine Valsugana, resi fuori servizio da della colla versata sulle tastiere numeriche per la digitazione del Pin.

Dalle telecamere di sorveglianza delle banche colpite, i militari acquisivano le immagini e riuscivano ad avere una identificazione certa del responsabile. Il modus operandi osservato, era sempre lo stesso; l’uomo fingeva un prelievo di banconote ma anziché prelevare denaro, versava colla. Futili, i motivi che sono a monte di tali gesti, da ricondurre ai rapporti tenuti tra il denunciato, ed il personale di una delle banche colpite.