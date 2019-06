CAPITANIO (LEGA) * AUTOSTRADE: « SU PEDAGGIO AMBULANZE FAKE NEWS ANCHE DA GIORNALI IMPORTANTI COME “OPEN“ DI ENRICO MENTANA »

Autostrade: Capitanio (Lega), su pedaggio ambulanze fake news anche da Mentana. Purtroppo nelle ultime ore moltissimi opinionisti improvvisati, ma anche giornali importanti come Open di Enrico Mentana, hanno diffuso la fake news secondo cui le ambulanze non pagherebbero il pedaggio autostradale già da tempo. Non è così. La svolta è arrivata solo grazie ai due ordini del giorno della Lega, approvati alla Camera il 31 ottobre e il 29 dicembre scorso, che hanno impegnato il Governo in tal senso e fatto in modo che il Mit stabilisse definitivamente lo scorso 3 giugno, con un’apposita circolare, la gratuità dei servizi di 118, trasporto organi e sangue, dializzati, persone con disabilità, pazienti oncologici, neonati. Purtroppo in tante regioni ci sono ancora zone grigie, ma interverremo con la Riforma del Codice della strada”. Così il deputato della Lega Massimiliano Capitanio, componente della Commissione Trasporti di Montecitorio.