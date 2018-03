CANTINE FERRARI TRENTO * PROWEIN: A DÜSSELDORF LA SERATA ” 19:02 FERRARI TIME “, AL RIVA RESTAURANT & BAR

A Düsseldorf, con l’occasione della presenza a Prowein, è prevista la serata “19:02 Ferrari Time”, al Riva Restaurant & Bar. Sarà l’occasione per festeggiare, con la famiglia Lunelli e il team Ferrari, il titolo di “Sparkling Wine Producer of the Year” conferito da The Champagne & Sparkling Wine World Championships.

Inoltre, nel corso di tutta la fiera, le cantine Ferrari di Trento accoglieranno gli ospiti presso il nostro stand (padiglione 16/A03) per degustare insieme una selezione di Ferrari Trentodoc e i vini trentini, toscani e umbri delle Tenute Lunelli.