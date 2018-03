CANTINE FERRARI – GRUPPO LUNELLI * ” IDENTITÀ GOLOSE ” : L’ARTE DELL’OSPITALITÀ SECONDO I TRE MIGLIORI RISTORANTI AL MONDO

Ferrari continua il percorso di approfondimento su quella magica alchimia fra accoglienza, servizio e convivialità in grado di rendere memorabile un’esperienza enogastronomica, portando sul palco di Identità Golose i tre migliori ristoranti al mondo secondo The World’s 50 Best Restaurants.

Un confronto stimolante quello tra Will Guidara di Eleven Madison Park di New York, Massimo Bottura dell’Osteria Francescana di Modena, e Josep Roca di El Celler de Can Roca a Girona, Spagna, dove ognuno ha raccontato la sua personale visione dell’ospitalità.