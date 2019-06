CANALE 5 * “TEMPTATION ISLAND”: « LEADER ASSOLUTO DELLA PRIMA SERATA CON IL 22.25% DI SHARE E 3.546.000 SPETTATORI »

Ieri su Canale 5 esordio più alto di sempre per “Temptation Island”, leader assoluto della prima serata con il 22.25% di share e 3.546.000 spettatori.

Il docu-reality ha toccato picchi del 32% di share e 4.400.000 di telespettatori.

Numeri record anche tra i giovanissimi: oltre il 40% di share sul target 15-34 anni.

Grande successo anche sui social con 804.000 interazioni complessive (su Facebook, Twitter e Instagram). L’hashtag ufficiale #TemptationIsland ha dominato i Trending Topic Italia e Mondo.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: «Il risultato di ieri dimostra solo una cosa: agli italiani “Temptation Island” è mancato tantissimo e non vedevano l’ora che tornasse in onda. È uno dei fenomeni televisivi più clamorosi e trasversali degli ultimi anni, capace di infrangere lo schermo della tv e ottenere numeri record anche sul web e sui social. Un successo frutto di un meticoloso lavoro che non lascia spazio alla minima imperfezione. Complimenti e grazie a Filippo Bisciglia, alla produzione Fascino e a tutto il team di lavoro artistico e produttivo».