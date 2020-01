CANALE 5 * “ STRISCIA LA NOTIZIA “: « QUESTA SERA VALERIA GRACI SI TRASFORMERà PER LA PRIMA VOLTA IN JOLE SANTELLI »

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valeria Graci si trasforma per la prima volta in Jole Santelli, la neo presidente della Regione Calabria.

Per festeggiare la vittoria, la “Santelli” del Tg satirico intercetta per le strade di Roma alcuni colleghi del centrodestra convincendoli a ballare la tarantella e scherza: «La differenza tra me e Salvini? Io sono rock and roll e ho vinto. Lui, invece, in Emilia Romagna ha preso un liscio».