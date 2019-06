CANALE 5 – “STRISCIA LA NOTIZIA“: « QUESTA SERA MAX LAUDADIO INTERVISTA FERDINANDO SALZANO SULL’ORGANIZZAZIONE DEI CONCERTI LIVE IN ITALIA »

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Max Laudadio intervista Ferdinando Salzano.

Nel confronto l’inviato domanda spiegazioni riguardo l’organizzazione dei concerti live in Italia, in particolare sull’inchiesta dell’Agcm che vede coinvolte Friends & Partners Group, Vivo Concerti, Vertigo e Di and Gi, controllate da CTS Eventim, per “abuso di posizione dominante”.

Inoltre, durante l’intervista si affrontato altri temi collegati a Salzano: la diatriba con Valeria Arzenton, la promoter veneta che ha denunciato a Striscia le pressioni ricevute da F&P, i biglietti omaggio regalati durante i concerti, il Festival di Sanremo e le Instagram Stories di Vasco Rossi, in cui il rocker irride Salzano e Claudio Baglioni.