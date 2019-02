canale 5 – ” STRISCIA LA NOTIZIA ” * QUESTA SERA: « IL BRANO ” CENTOMILA VOLTE ” DI EINAR ERA DA SQUALIFICARE? STRISCIA HA VERIFICATO, È UN VERO INEDITO »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Questa sera, martedì 5 febbraio, Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), torna ad occuparsi di Einar, il vincitore di Sanremo Giovani, che parteciperà al Festival di Sanremo.

Nella puntata di ieri abbiamo svelato le molte “coincidenze” attorno al cantante. Pinuccio ha spiegato come Einar fosse già conosciuto da Fiorella Mannoia e Annalisa, entrambe giurate a Sanremo Giovani, in orbita F&P e presenti al matrimonio di Ferdinando Salzano: «Einar ha partecipato ad Amici e ha duettato con la Mannoia». E ancora: «Durante Amici, Einar aveva un coach musicale che era il compagno della Mannoia, Carlo Di Francesco». Mentre Annalisa, «era coach esterno di Amici e proprio di Einar», ha precisato l’inviato di Striscia.

Proprio su Einar ci sono arrivate delle segnalazioni: «La sua Centomila volte non sarebbe stata inedita come prescrive il regolamento di Sanremo Giovani», spiega Ficarra. E aggiunge: «La stessa canzone con un altro testo sarebbe stata scritta e eseguita in pubblico dai Vanima. Stranamente non si trovavano più tracce in rete del pezzo dei Vanima per poter fare un confronto». Striscia però è riuscita a trovare il brano. «Per noi, nonostante le analogie, non si tratta della stessa canzone. Insomma dire che Centomila volte di Einar non era un brano inedito, questo sì sarebbe proprio inedito», conclude Ficarra.