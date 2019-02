canale 5 * ” STRISCIA LA NOTIZIA “: « LE FOTO INEDITE ED ESCLUSIVE DEL BACIO (CHE VALE UNA CLAUSOLA) TRA SALZANO E ORFEO -ALL’EPOCA DG RAI- E UNICO FIRMATARIO DEL CONTRATTO DI BAGLIONI A SANREMO »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Ieri sera, venerdì 8 febbraio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Pinuccio è tornato a occuparsi del contratto di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo, di cui l’unico firmatario è Mario Orfeo, all’epoca direttore generale Rai.

L’inviato ha spiegato: «Tutte le nostre previsioni sugli ospiti, sui lanci del tour e sui legami con la F&P si sono avverati».

E ha proseguito leggendo alcuni punti del contratto di Baglioni: «Baglioni può scegliere o approvare grafica, logo, partnership con le radio, spot pubblicitari, spazi pubblicitari, scenografici, scenografia, regia, fotografia, tecnici di ripresa, consulenti vari, fonico, social media, ufficio stampa e sicurezza personale. E in più può approvare o scegliere degli ospiti sia nazionali che internazionali di ogni profilo, cantanti, comici e attori». Pinuccio quindi si domanda come sia stato possibile che la Rai non abbia inserito un garante quando ci sono cantanti e ospiti presenti al Festival in orbita F&P.

Nel servizio sono state mostrate alcune foto esclusive e inedite dell’arrivo di Orfeo a Formentera, dove Salzano lo accoglie con un bacio e un abbraccio, in occasione del matrimonio dell’impresario.