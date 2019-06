CANALE 5 * “RIVIERA”: « AL VIA LA SERIE CRIME CON JULIA STILES, LENA OLIN E ANTHONY LAPAGLIA »

Mercoledì 26 giugno, in prima serata, debutta in prima visione in chiaro su Canale 5 “Riviera”, un mix di intrighi, potere e lusso sfrenato.

L’imperdibile serie crime britannica, che vede come protagonista la celebre attrice statunitense Julia Stiles, è stata ideata dal premio Oscar Neil Jordan (“La moglie del soldato”, “Intervista col vampiro”, “Il buio nell’anima”), che è anche sceneggiatore e produttore esecutivo.

“Riviera” è ambientata nello splendido, intrigante e suggestivo scenario della Costa Azzurra e del sud della Francia.

La morte del filantropo miliardario Costantine Clios (Anthony LaPaglia), avvenuta durante un’esplosione sullo yatch di un commerciante d’armi russo, sconvolge e rivoluziona la vita della moglie Georgina Marjorie Clios, una curatrice d’arte americana. Si tratta di un incidente o di un omicidio? La donna decide di indagare alla ricerca della verità e questo la porterà alla conoscenza di un lato oscuro e finora nascosto del marito.

Georgine si troverà, così, faccia a faccia con terribili scoperte, fatte di scandali, doppi giochi e violenze e dovrà far di tutto pur di mettere in salvo con coraggio, tenacia e intelligenza se stessa, il suo patrimonio e la sua famiglia. Un’intricata vicenda nella quale la vita di Georgina si intreccerà con quella di personaggi loschi e poco raccomandabili, con quella della prima moglie di Costantine, Irina, dei suoi tre figli (Adam, Christos e Adriana) e con l’ispettore Karim Delormes, che condurrà le indagini sulla morte dell’uomo.

Nel cast, oltre a Julia Stiles (Georgina Marjorie Clios), molti altri volti noti, tra i quali Lena Olin (Irina Atman), Iwan Rheon (Adam Clios), Adrian Lester (Robert Carver), Anthony LaPaglia (Constantine Clios), Phil Davis (Jukes ), Dimitri Leonidas (Christos Clios), Roxane Duran (Adriana Clios), Amr Waked (Karim Delormes) e Yigal Naor (Jakob Negrescu).