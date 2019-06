CANALE 5 * “NEW AMSTERDAM”: « DOMENICA 2 GIUGNO ULTIMO APPUNTAMENTO CON GLI EPISODI FINALI DELLA PRIMA STAGIONE »

Ultimo appuntamento con “New Amsterdam”, il medical drama targato NBC, domenica 2 giugno in prima visione assoluta su Canale 5 con gli episodi finali della prima stagione.

Sinossi episodio “COME PREVISTO”

La dottoressa Stauton informa Max che la chemio non sta dando i risultati sperati. Max, sconvolto dalla notizia, aggredisce Reynolds durante la relazione sulla morte dell’agente McNeil, insinuando una sua precisa responsabilità per il decesso. Iggy riceve la visita di Tiara Dobbs, l’assistente sociale che segue il caso di un suo giovane paziente. Il ragazzo dovrà trasferirsi in Missouri con la madre e la notizia scatenerà una violenta crisi. La Dobbs, che assiste alla seduta di Iggy, contesta il suo approccio informale con il paziente e fa aprire un’inchiesta a suo carico.

Sinossi episodio “QUESTA NON È LA FINE”

Mentre combatte contro il cancro, Max non rinuncia all’attività ospedaliera e decide di istituire il “Piano Famiglia del New Amsterdam”, una tessera assicurativa grazie alla quale chiunque può accedere alle cure, secondo quanto stabilito dall’Obamacare. Ma le sue condizioni peggiorano, così Sharpe decide di sospendergli la chemioterapia e di trovare una cura alternativa. Reynolds e Evie continuano ad amarsi e ad approfondire la loro conoscenza, cercando di essere sinceri l’uno con l’altra. Bloom torna a farsi vedere, con l’intenzione di licenziarsi.

Sinossi episodio “LUNA”

Bloom va a casa di Max per comunicargli le sue dimissioni irrevocabili e trova Georgia in un lago di sangue. I soccorsi tardano ad arrivare e Bloom e Max fanno di tutto per salvare Georgia e la bambina. Quando le contrazioni diventano più frequenti, Bloom è costretta a eseguire un cesareo di emergenza. Finalmente l’ambulanza arriva e i medici riescono a stabilizzare Georgia.