CANALE 5 * LIVE – NON È LA D’URSO”: « NELL’ULTIMO APPUNTAMENTO OSPITI PAMELA PERRICCIOLO, ELIANA MICHELAZZO E MORGAN »

Stasera, mercoledì 19 giugno 2019, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con “LIVE – NON È LA D’URSO”, il programma Videonews condotto da Barbara d’Urso.

Tanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento. Atto finale del giallo Mark Caltagirone: Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo le due ex agenti di Pamela Prati, dopo le confessioni e le accuse reciproche saranno per la prima volta entrambe in studio. Nel corso dello spazio dedicato al caso più discusso dell’anno, sarà raccontata anche la verità sull’ingente richiesta economica ricevuta la scorsa settimana dalla produzione di “Live” per la presenza in studio di Pamela Prati.

Barbara d’Urso accoglierà Morgan che in esclusiva, mostrerà le immagini del giorno dello sfratto. La casa del cantante è stata venduta all’asta. In studio, anche Jessica Mazzoli, ex compagna e madre di sua figlia, che Morgan non ha visto per anni.

Inoltre, Walter Nudo affronterà le 5 agguerritissime sfere e replicherà alle dichiarazioni dell’ex agente dei vip Lele Mora, che ha rivelato di aver pagato dei call center per fargli vincere L’Isola dei Famosi.

